Los Angeles Lakers-Indiana Pacers la finale di Nba Cup

Leggi su ilgiornaleditalia

(Di venerdì 8 dicembre 2023) Battute in semiNew Orleans e Milwaukee NEW YORK (STATI UNITI) - Saranno Losa contendersi la prima edizione della Nba Cup, in programma nella notte tra sabato e domenica. Alla T-Mobile Arena di Las Vegas, LeBron James veste i panni da trascinatore contro New Or