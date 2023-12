Lorenzo Bini Smaghi | Meglio non firmare il Patto prima delle elezioni Si rischia di fare un favore ai sovranisti

(Di venerdì 8 dicembre 2023) L'economista in un'intervista alla Stampa è molto netto suldi Stabilità e Crescita: "I mercati non temono lo stallo a Bruxelles, semmai conta cosa deciderà la Bce ad aprile sui tassi di interesse"

L'ex Bce Bini Smaghi: "Meglio non firmare il Patto di Stabilità prima delle elezioni"

"Se non si riesce a trovare un accordo dopo un anno di negoziato, quella base non è la migliore. Sicuramente non per l'Italia".Smaghi, ex componente italiano del board della Banca Centrale Europea e presidente di Société Générale, è molto netto sul Patto di Stabilità e Crescita. E sostiene che sia meglio rinviare ...

Nessun accordo tra i Paesi membri dell'Ue sulla riforma del patto di stabilità. I tentativi di arrivare ad un'intesa sono falliti nella notte, dopo circa otto ore di negoziati: "La presidenza spagnola ...