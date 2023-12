Longari | «Inter ottimista su un colpo a 0 ma con un rischio E Taremi…»

Leggi su inter-news

(Di venerdì 8 dicembre 2023)alle prese con la pianificazione del suo futuro a tutti i livelli, calciomercato compreso, di cuiconferma i progetti estivi di Marotta e Ausilio. Il Direttore del sito Sportitalia.com, nell’editoriale odierno sul portale stesso, aggiorna la situazione specifica in casa nerazzurra CALCIOMERCATO E FUTURO SUNING – Il Direttore Gianluigisu Sportitalia.com anticipa il tema calciomercato (non invernale?) e futuro societario anche in casa nerazzurra: “È il momento degli investimenti. O quantomeno della loro programmazione. Non possono chiaramente sottrarsi all’incedere della stagione le squadre di vertice – ma non solo quelle – della nostra Serie A. Obiettivi fissati non soltanto in chiave mercato, ma nel caso delle due milanesi anche a possibili investitori arabeggianti che possano contribuire ai progetti di grandeur ...