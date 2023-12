L' Oms avverte che a Gaza il sistema sanitario è in ginocchio

(Di venerdì 8 dicembre 2023) Ildiè ine non può permettersi di perdere un'altra ambulanza o un letto d'ospedale in più, ha avvertito l'Organizzazione Mondiale della Sanità. 'La situazione sta ...

'La situazione sta diventando sempre più orribile di giorno in giorno oltre ogni immaginazione, letteralmente', ha detto il portavoce dell'Christian Lindmeier in una conferenza stampa a Ginevra. ...

Il sistema sanitario di Gaza è in ginocchio e non può permettersi di perdere un’altra ambulanza o un letto d’ospedale in più: lo ha avvertito l’Organizzazione Mondiale della Sanità.

L'Onu: "Nella Striscia la situazione è apocalittica". Hamas: "I morti sono saliti oltre 16mila".

Secondo dati israeliani, dall'inizio della guerra di Gaza gli Stati Uniti avrebbero consegnato a Israele più di 10.000 tonnellate di equipaggiamento militare. Il ministero della Difesa ha appena ...