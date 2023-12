Lombardo | «Il Napoli non può permettersi un’altra mazzata dopo l’Inter»

Leggi su inter-news

(Di venerdì 8 dicembre 2023) È iniziato da pochi minuti venerdì 8 dicembre e questo significa che è il giorno di Juventus-, il big match che aprirà alle 20.45 la quindicesima giornata di Serie A. Per, ospite a Sportitalia Mercato stasera, i partenopei non possono più sbagliarelo 0-3 dal. AIUTO DAL RIVALE? –si augura dall’ex Walter Mazzarri, battuto domenica scorsa, una mano nella partita di oggi a Torino. E il giornalista Marcodà una motivazione in più: «Per chi conta maggiormente Juventus-? Direi per il, vista la distanza da cui si trova. Prenderela sconfitta con, sarebbe forse decisivo dovendo rimontare così tanti punti. ...