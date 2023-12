Lobuono | il tiktoker che divulga gentilezza

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 8 dicembre 2023) Nome: LucaCognome:Anno di nascita: 1992Città: BariPiattaforme: TikTok, InstagramCategoria: Content creator Chi èLuca, questo il nome completo, nasce a Bari nel 1992 e si laurea in filosofia all’Università di Bari. Si appassiona alla comunicazione e alla psicologia sociale, e decide di usare i social network come strumento per diffondere valori positivi e sensibilizzare le persone. Nel 2021 apre il suo canale TikTok sul quale inizia a pubblicare video in cui realizza dei esperimenti sociali sulla. In questi video Lucasi mette in situazioni in cui offre o chiede aiuto a degli sconosciuti per verificare la loro reazione e il loro comportamento. I suoi video hanno lo scopo di mostrare che laè ancora possibile e che può fare ...