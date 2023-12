Lo sente minacciare l’ex e lo fa arrestare La morte di Giulia Cecchettin ci ha insegnato a non essere indifferenti?

Leggi su luce.lanazione

(Di venerdì 8 dicembre 2023) Stava minacciando la sua ex compagna al telefono, insultandola e rivolgendole accuse pesanti. Ma una donna, prequel giorno sul bus, ha registrato tutta la conversazione e lo ha fatto. È successo a Roma, dove una passeggera del mezzo pubblico non ha fatto finta di niente. Al contrario ha deciso, come poteva, di intervenire. La donna, poco dopo aver sentito e poi registrato la chiamata, ha immediatamente allertato i carabinieri. Nel suo racconto riferiva che, mentre si trovava sull’autobus, aveva sentito un ragazzo pronunciare al telefono frasi minacciose nei confronti della ex compagna: nello specifico, la stava accusando di non dargli la possibilità di vedere la loro bambina di pochi anni. A quanti di noi è successo, quanti di noi si sono girati dall’altra parte per paura o semplicemente indifferenza. ‘Staranno litigando’ pensiamo, ...