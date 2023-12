LIVE Virtus Bologna-Maccabi Tel Aviv 49-49 | Eurolega basket in DIRETTA | finisce un equilibrato 1° tempo

(Di venerdì 8 dicembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAUn Lorenzo Brown “sovrannaturale” e 9 palle perse fanno sì che lanon sia in vantaggio. C’è da credere che nell’intervallo Banchi striglierà i suoi, apparsi stanchi sul parquet dopo i fasti di mercoledì. FINE SECONDO QUARTO Hackett da centrocampo… non va! Timeout Banchi che vuole cavare qualcosa da questi 3?. 49-49 BROWN ruba e segna altri due. Nona palla persa. Sorkin, battezzato, sbaglia. 49-47 Ne ha messo un altro, da due. SFONDAMENTO PRESO DA SHENGELIA!! 47-47 TRIPLA STORTA DI BELINELLI. La sua, non può uscire. 44-47 Super reverse di Brown. Sbaglia Brown, Shengelia prende il rimbalzo. 44-45 Belinelli taglie e appoggia il -1. TIMEOUTa 2’30” Fallo in attacco! Nebo (2). Sbaglia Belinelli. 42-45 Due su due. Nebo ...

