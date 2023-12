LIVE Virtus Bologna-Maccabi Tel Aviv 33-34 | Eurolega basket in DIRETTA | primo quarto a punteggio alto

(Di venerdì 8 dicembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LATimeout. 33-34 Magia di Shengelia sotto canestro! 31-34 Smith risponde!! 28-34 Menco da tre! Tiro sbagliato di Mickey. Brutto tiro di Colson, rimbalzo Lundberg. Ricezione per Nebo. Fallo di Belinelli Lundberg recupera palla e strappa il fallo di Cleveland. Gira sul ferro il tiro del campione Nba. Fallo su Belinelli. 28-31 Baldwin con un altro canestrone. FINEStoppata subita da Belinelli. Palla persa banalotta di Baldwin, 0?7 per. 28-29 Due su due per il danese. 3? Ultimo possessocon Lundberg che conquista 2 tiri liberi. 26-29 Due su due per lui. Palla persa Hackett, contropiede e fallo su Cleveland. Due liberi. 26-27 Baldwin palleggio arresto e tiro. 26-25 MICKEY da TREEE 23-25 Sorkin ...

Altre News in Rete:

Serie C NOW 2023/24 - Diretta Sky 17a Giornata: Palinsesto e Telecronisti

La giornata si conclude alle 20:45 conFrancavilla vs Audace Cerignola su Sky Sport 253 e in ... Diretta Gol diretta Sky Sport Calcio 202 e in streaming su NOW Tutti i gol '' per non ...

LIVE Virtus Bologna-Maccabi Tel Aviv, Eurolega basket in DIRETTA: i felsinei cercano conferme dopo il successo sul Barcellona OA Sport

Virtus Bologna Maccabi Tel Aviv in Eurolega: dove vedere la partita in tv e streaming Sky Sport

LIVE EuroLeague - Virtus Bologna vs Maccabi TA: diretta 2° quarto

Serata di EuroLeague alla Segafredo Arena, con la seconda gara consecutiva della Virtus Bologna (8-4) nella settimana con doppio turno. Dopo la splendida vittoria con il Barcelona, adesso la squadra ...

LIVE EuroLeague - Virtus Bologna vs Maccabi TA: diretta (torna Polonara) 1Q 6'

Serata di EuroLeague alla Segafredo Arena, con la seconda gara consecutiva della Virtus Bologna (8-4) nella settimana con doppio turno. Dopo la splendida vittoria con il Barcelona, adesso la squadra..