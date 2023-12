LIVE Virtus Bologna-Maccabi Tel Aviv 100-90 | Eurolega basket in DIRETTA | altra fantastica vittoria! Felsinei terzi da soli

(Di venerdì 8 dicembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASi chiude qui ladi un’magica notte bolognese di: a risentirci alla prossima settimana con altre due Dirette di Milano e. Un saluto sportivo! 22.45 Merito di tutto ciò va chiaramente anche al coach toscano Luca Banchi, arrivato a settembre al posto di Sergio Scariolo, che ha saputo lasciare il segno sin da subito. 22.42 Vi ricordiamo la classifica della competizione, ad oggi, ribadendo che non è uno scherzo: 1. Real Madrid 24 2. Barcellona 20 3.18 4. Monaco 16 5. Baskonia 14 6.14 16. Milano 8 22.41 MVP del match, manco a dirlo, SHENGELIA. La dimensione che sta prendendo la sua stagione potrebbe tranquillamente valere ...

Altre News in Rete:

Serie C NOW 2023/24 - Diretta Sky 17a Giornata: Palinsesto e Telecronisti

La giornata si conclude alle 20:45 conFrancavilla vs Audace Cerignola su Sky Sport 253 e in ... Diretta Gol diretta Sky Sport Calcio 202 e in streaming su NOW Tutti i gol '' per non ...

LIVE Virtus Bologna-Maccabi Tel Aviv, Eurolega basket in DIRETTA: i felsinei cercano conferme dopo il successo sul Barcellona OA Sport

Virtus Bologna Maccabi Tel Aviv in Eurolega: dove vedere la partita in tv e streaming Sky Sport

Basket Eurolega, la Virtus tocca quota 100 e stende il Maccabi: Shengelia e Belinelli show

Toko e Beli, attenti a quei due: 49 punti combinati La Virtus tocca quota 100 per la prima volta in stagione, ma soprattutto si avvicina al giro di boa dell’annata continentale con la quasi certezza ...

Basket, la Virtus Bologna è ancora spettacolare in Eurolega. Shengelia e Belinelli stendono il Maccabi

La Virtus Bologna continua la sua meravigliosa cavalcata europea. L'ennesimo capolavoro della squadra di Banchi arriva contro il Maccabi Tel Aviv, che cade alla Segafredo Arena per 100-90 nella tredic ...