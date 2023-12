LIVE Virtus Bologna-Maccabi Tel Aviv 100-90 | Eurolega basket in DIRETTA | altra fantastica vittoria! Felsinei terzi da soli | SHENGELIA da 27 punti

(Di venerdì 8 dicembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASe mercoledì era stata la notte di Iffe Lundberg, stavolta ci hanno pensato Marco BELINELLI (22) e Toko(27). Fantastico anche Hackett con 16. Le realizzazioni sono l’ultima, forse la penultima cosa da considerare in questa. Una squadra corale, che nei momenti di difficoltà si sa esaltare come le grandi squadre quropee. 22.35B.Tel100-90!!!!!!!!! Signore e signori:è storia! 100-90 Hackett sbaglia un libero: c’è la notizia! Rimbalzo e fallo subito: DANIELLLLLLL HACKETTTTTT. E’ finita!!! A 1’15” dalla fine più 9 e Hackett in lunetta! 99-90 Va beh! ...

