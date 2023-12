LIVE – Virtus Bologna-Maccabi 100-90 | Eurolega basket 2023 2024 DIRETTA

(Di venerdì 8 dicembre 2023) Ilindi, sfida valida per la 13^ giornata dell’di. Le Vu Nere vengono dall’entusiasmante vittoria con una super rimonta contro il Barcellona, che ha portato Shengelia e compagni al terzo posto in solitaria. Ora, un’altra bella sfida, contro la formazione di Tel Aviv, che ha appena una vittoria in meno delle Vu Nere. La palla a due è fissata alle ore 20:30 di venerdì 8 dicembre, con Sportface che vi fornirà unaggiornato in tempo reale. COME VEDERE LA PARTITA IN TV RISULTATI e CLASSIFICA IL REGOLAMENTO PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE F5100-90 ...

Altre News in Rete:

Serie C NOW 2023/24 - Diretta Sky 17a Giornata: Palinsesto e Telecronisti

La giornata si conclude alle 20:45 conFrancavilla vs Audace Cerignola su Sky Sport 253 e in ... Diretta Gol diretta Sky Sport Calcio 202 e in streaming su NOW Tutti i gol '' per non ...

LIVE Virtus Bologna-Maccabi Tel Aviv, Eurolega basket in DIRETTA: i felsinei cercano conferme dopo il successo sul Barcellona OA Sport

Virtus Bologna Maccabi Tel Aviv in Eurolega: dove vedere la partita in tv e streaming Sky Sport

LIVE EuroLeague - La Virtus Bologna scrive 100 per battere il Maccabi TA

Serata di EuroLeague alla Segafredo Arena, con la seconda gara consecutiva della Virtus Bologna (8-4) nella settimana con doppio turno. Dopo la splendida vittoria con il Barcelona, adesso la squadra..

Eurolega: Shengelia e Belinelli fanno volare ancora la Virtus Segafredo Bologna, Maccabi Tel Aviv k.o.

I bianconeri adesso si sposteranno a Milano per la grande sfida contro l’EA7 Emporio Armani di domenica 10 dicembre alle 17.30 (live su DAZN, DMAX e NOVE) mentre in Eurolega voleranno a Vitoria per il ...