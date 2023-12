LIVE Skicross Gara-2 Val Thorens 2023 in DIRETTA | fuori tutti gli azzurri agli ottavi di finale

Leggi su oasport

(Di venerdì 8 dicembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.01 Out anche Deromedis, il quale chiude ultimo la sua batteria. Caporetto azzurradiin quel di Val. Passano il turno Rohrweck e Tchiknavorian. 13.00 Deromedis prova a riavvicinarsi, ma non ha scorrevolezza. 13.00 Anche il campione del mondo fa molta fatica in partenza: l’azzurro è quarto alle spalle di Fiva. 12.59 Ed ora sarà la volta di Simone Deromedis: l’azzurro è inserito nell’ultima batteria. 2 Rohrweck Johannes AUT 15 Fiva Alex SUI18 Deromedis Simone ITA 31 Tchiknavorian Terence FRA 12.58 Eliminato Zuech, il quale chiude terzo la sua heat. Si qualificano per i quarti David Mobaerg e Raffort. 12.57 Parte male Zuech, l’azzurro sba allo start e rimane staccato daltri ...