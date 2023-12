LIVE Skicross Gara-2 Val Thorens 2023 in DIRETTA | Deromedis per rilanciarsi | il meteo sarà clemente?

Leggi su oasport

(Di venerdì 8 dicembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladella secondadella settimana in quel di Val(Francia), valevole per la Coppa del Mondo-2024 di. Dopo la prima prova stagionale di ieri, gli atleti saranno impegnati per il secondo appuntamento in Savoia nella giornata di oggi, salvo scherzi che ilpuò sempre riservare. In campo maschile, l’Italia si affida a Simone. Il campione del mondo in carica, dopo la non qualificazione per-1 rimediata martedì. ha strappato il pass per la prova odierna con il 18mo tempo. Il classe 2000 non può permettersi ulteriori passi falsi per rimanere in lotta per la sfera di ...