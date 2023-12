LIVE Sci alpino | Super-G St Moritz 2023 in DIRETTA | Sofia Goggia irraggiungibile | dominio assoluto! Brignone e Bassino nella top ten

Leggi su oasport

(Di venerdì 8 dicembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA DELG 11.48: Buona la prova della polacca Gasienica-Daniel che si inserisce in 22ma posizione con un ritardo di 3?43 11.44: Problemi in pista con neve e scarsa visibilità, tanti errori inevitabili per Nicol Delago che chiude con un ritardo di 6?07, 37ma 11.42. Tutte fuori dalle prime 30 le ultime scese. Tra poco Nicol Delago 11.40: La francese Smadja Clement si inserisce in 29ma posizione con 4?15 di ritardo. macnao ancora tre azzurre al via, Nadia e Nicole Delago e Runggaldier 11,38: Wright salta una porta in alto ed è fuori, la tedesca Hirtl-Stangassinger è fuori dalle 30. Al momento Melesi è 27ma 11.35: L’austriaca Niederwieser è 31ma a 4?74 da11.33: Lontana dalle prime anche J. Suter con 4?26 di ritardo, Durrer è 21ma al traguardoi a ...