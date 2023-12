LIVE – Pro Patria-Alessandria 1-0 | Serie C 2023 2024 DIRETTA

Leggi su sportface

(Di venerdì 8 dicembre 2023) Ladi Pro, match valido per la diciassettesima giornata del girone A di. Allo stadio Carlo Speroni di Busto Arsizio sfida di bassa classifica tra i padroni di casa, quintultimi con 17 punti fin qui, e i piemontesi addirittura penultimi con appena 12 punti totalizzati. Chi vincerà questo scontro salvezza? Si parte alle ore 14 di venerdì 8 dicembre. COME SEGUIRLA Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati in tempo reale. PER AGGIORNARE LAPREMERE F5 O FARE REFRESH Pro(3-5-2): Mangano, Minelli, Lombardoni, Moretti; Renault, Marano, Bertoni, Ferri, Ndrecka; Parker, Pitou. A disposizione: Bongini, Bashi, Stanzani, Nicco, Citterio, Piran, Caluschi, Somma, Zanaboni. ...