LIVE Perugia-Ahmedabad Defenders | Mondiale per club volley 2023 in DIRETTA | Block Devils per assicurarsi il primato nel girone dalle 16 00

Leggi su oasport

(Di venerdì 8 dicembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladi, secondo e ultimo match per la formazione azzurra nella Pool A delperdiin corso a Bangalore (India). Impegno sulla carta abbordabile per la Sir Susa Vim che, dopo aver battuto per 3-0 i brasiliani dell’Itambé Minas nella giornata di ieri, andrà alla caccia della testa del gruppo per accedere alle semifinali da prima del. La squadra di Angelo Lorenzetti ha già compiuto il grosso del lavoro nel percorso preliminare. I campioni in carica di questa competizione, come detto sopra, si sono imposti sull’Itambé Minas in tre ...