LIVE Perugia-Ahmedabad Defenders 3-0 | Mondiale per club volley 2023 in DIRETTA | i Block Devils conquistano il proprio girone!

Leggi su oasport

(Di venerdì 8 dicembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.16 La differenza l’ha fatta la maggior precisione di: infatti ihanno commesso 24 errori, a fronte dei 38 avversari, troppi per competere contro gli umbri. Solamente un uomo ha scavallato la doppia cifra, si tratta di Jaime Herrera, arrivato a quota 17 punti in attacco. Insieme al cubano, i migliori marcatori disono stati Oleh Plotnytskyi (9) e Tim Held (3). 17.13 Match senza storia quello che è andato in atto a Bangalore: la squadra di Angelo Lorenzetti ha annichilito la formazione padrone di casa per tre set a zero (25-18, 25-19, 25-11), conquistando il secondo successo di fila nelpercorso nelper. I campioni del ...