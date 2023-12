LIVE Perugia-Ahmedabad Defenders 1-0 | Mondiale per club volley 2023 in DIRETTA | formazione azzurra avanti 11-7 nel secondo set

(Di venerdì 8 dicembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20-17 Si ferma il parziale positivo dell’con l’errore al servizio di Senica. 19-17 Muro dicon Balwan. 19-16 Si allarga troppo l’attacco di Flavio, palla che termina fuori. 19-15 Candellaro pesta la linea del servizio, punto agli indiani. 19-14 Passa l’uscita in diagonale tentata da Plotnytskyi. 18-14 Errore evitabile quello commesso da Candellaro con il primo tempo. 18-13 Si ferma sul nastro il servizio di Semeniuk. 18-12punto consecutivo messo a referto da Herrera. 17-12 Buca le mani del muro Herrera con la sua accelerazione lungolinea. 16-12 Candellaro tocca la rete, punto all’. 16-11 A segno con il primo tempo Candellaro. 15-11 Mani fuori per Balwan. 15-10 Eccezionale l’uscita trovata da Semeniuk da ...

Altre News in Rete:

LIVE - Perugia - Defenders 0 - 0 (20 - 15): gironi Mondiale per Club maschile 2023 volley in DIRETTA

Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testualedella partita- Defenders del Mondiale per Club 2023 di volley maschile aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno ...

LIVE Perugia-Ahmedabad Defenders, Mondiale per club volley 2023 in DIRETTA: Block Devils per assicurarsi il primato nel girone OA Sport

Perugia-Vis Pesaro dove vederla: Sky, Now o Rai Canale tv, diretta streaming, formazioni Goal Italia

Perugia-Vis Pesaro diretta tv in chiaro e streaming gratis. Dove vedere Serie C

Perugia-Vis Pesaro ecco dove vedere in diretta tv e streaming live l'attessimo incontro della Serie C girone B. Umbri a caccia di punti ...

LIVE Perugia-Ahmedabad Defenders, Mondiale per club volley 2023 in DIRETTA: Block Devils per assicurarsi il primato nel girone

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE di Perugia-Ahmedabad Defenders, secondo e ultimo match per la formazione azzurra nella Pool A del M ...