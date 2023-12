LIVE Nuoto | Europei 2023 in DIRETTA | Razzetti per il doppio podio | Quadarella cerca l’impresa

Leggi su oasport

(Di venerdì 8 dicembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DEGLIDI16.41: Quarta giornata di finali e semifinali a Otopeni con tanta Italia in vasca. Ai parte con Alberto, su cui sono riposte tante speranze di medaglia dell’Italia oggi che sfida Duncan Scott nei 200 misti 16.38:Buongiorno e bentrovati alladella quarta giornata di gare deglidiin vasca corta a Otopeni in Romania 9.43: Per il momento è tutto, l’appuntamento è per le 17.00 con la quarta sessione di semifinali e finali e la solita valanga azzurra in gara. Grazie per averci seguito, buon 8 dicembre e a più tardi! 9.41: L’Italia si prende tutti i posti disponibili in semifinale tranne uno, quello ...