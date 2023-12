LIVE Nuoto | Europei 2023 in DIRETTA | Razzetti per il bis! Quadarella vuole il podio | Morini e Tarantino per migliorarsi nei 100 sl

(Di venerdì 8 dicembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DEGLIDIProgramma, Orari, Tv e streaming della quarta giornata deglidi Otopeni – Il programma deglidi Otopeni – La presentazione della quarta giornata – I convocati dell’Italia per glidi Otopeni – Le possibilità di medaglia degli azzurri a Otopeni– Le iscrizioni degli italiani gara per gara – La cronaca della terza giornata – Le pagelle della terza giornata deglidiBuongiorno e bentrovati alladella quarta giornata di gare deglidiin vasca corta a Otopeni in Romania. Fari puntati ...

LIVE Nuoto, Europei 2023 in DIRETTA: la 4x50 mista femminile fa sognare. Alle 17.00 le finali OA Sport

Europei Di Nuoto In Vasca Corta: Analisi E Risultati Live Finali Day 3 SwimSwam

Europei, argento Martinenghi nei 100 rana e della 4x50 mista donne

OTOPENI (ROMANIA) - Altre due medaglie d'argento per l'Italia nella terza giornata dei 22° Europei di nuoto in vasca corta, in svolgimento all'Aquatics Complex di Otopeni, in Romania. Si tratta di ...

Europei di nuoto vasca corta, Martinenghi argento nei 100 rana: vince Kamminga

(Adnkronos) - Nicolò Martinenghi vince la medaglia d'argento nei 100 rana ai campionati europei in vasca corta di Otopeni, in Romania. L'azzurro tocca in 56"57 cedendo per soli 5 centesimi ...