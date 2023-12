LIVE Nuoto | Europei 2023 in DIRETTA | Razzetti d’argento nei 200 misti | Mora di bronzo nei 100 dorso!

Leggi su oasport

(Di venerdì 8 dicembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DEGLIDI17.46: Queste l,e finaliste dei 100 farfalla donne: Kohler, Hansson, Ntountounaki, Walshe, Ugrai, Lahtinen, D’Innocenzo, Junevik 17.45: Personale e finale conquistata per jun’ottima Giulia d’Innocenzo che con 57?41 che è il nuovo primato personale, vince Kohler con 55?76 davanti a Walshe con. 56?90 17.44: C’è Giulia D’Innocenzo al via della seconda sem ifinale ei 100 farfalla. Queste le protagoniste: 1 BECKMANN Emilie DEN 4 FEB 1997 58.13 2 LAHTINEN Laura FIN 3 JUN 2003 57.92 3 D’INNOCENZO Giulia ITA 17 MAY 2002 57.70 4 KOHLER Angelina GER 12 NOV 2000 56.33 5 WALSHE Ellen IRL 29 SEP 2001 57.59 6 PUDAR Lana BIH 19 JAN 2006 57.78 7 BERGER Iris Julia AUT 19 AUG 2004 58.00 8 JUNEVIK Sara SWE 14 FEB 2000 58.30 17.42: Vince la svedese Hansson con ...