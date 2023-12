LIVE Nuoto | Europei 2023 in DIRETTA | Martinenghi in semifinale nei 200 rana! Avanti Panziera e D’Innocenzo | Mora riammesso alla finale nei 100 dorso

Leggi su oasport

(Di venerdì 8 dicembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DEGLIDI9.41: L’Italia si prende tutti i posti disponibili intranne uno, quello lasciato da Alessia Polieri nei 100 farfin questa quarta sessione di batterie all’Europeo in corta di Otopeni. Avanzanonei 100, Ciampi e De Tullio nei 200 stile,nei 100 farfnei 200 rana, Busa e Ferraro nei 50 farf9.40. Questi i semifinalisti dei 50 farf: Ponti, Szabo, Grousset, Zaitsev, Gracis, Peters, Miljenic, Huille, Busa, Niewold, McCusker, Ribeiro, Puts, Hoff, Ferraro, Bilas 9.39: In...