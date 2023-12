LIVE Nuoto | Europei 2023 in DIRETTA | Alberto Razzetti | doppio argento luccicante! Mora di bronzo nei 100 dorso

Leggi su oasport

(Di venerdì 8 dicembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DEGLIDI18.32: Questi i protagonisti della seconda semifinale dei 200 rana: 1 COMAN Darius-Stefan ROU 15 MAY 2007 2:09.99 2 ROTHBAUER Christopher AUT 29 JAN 1998 2:07.25 3 KOCH Marco GER 25 JAN 1990 2:06.07 4 KAMMINGA Arno NED 22 OCT 1995 2:04.68 5 MCKEE Anton ISL 18 DEC 1993 2:05.42 6 BUTLER Gregory GBR 31 DEC 2000 2:06.72 7 HAARSAKER Christoffer NOR 13 SEP 1993 2:07.92 8 BOBROVS Daniils LAT 8 OCT 1997 2:10.75 18.31. Martinenghi è quarto in 2’05?71, anciofra in corsa per la finale., Vince l’olandese Corbeau con 2’03?34, secondo Persson con 2’05?06 18.30: Ai 100 Corbeau davanti, Martinenghi quinto 18.26: C’è Nicolò Martinenghi al via della prima semifinale dei 200 rana. Questi i protagonisti: 1 MALACHI Constantin MDA 11 APR 1997 2:10.64 2 ZABOJNIK ...