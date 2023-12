LIVE Juve-Napoli 1-0 | Gatti!

(Di venerdì 8 dicembre 2023) Un altro scontro cruciale per le posizioni di vetta. Alle 20.45 lantus ospita allo Stadium ilnell'anticipo della 15ª giornata...

Live Juventus - Napoli: finisce il primo tempo 0 - 0. Due ottime occasioni sciupate da Kvara e Di Lorenzo

Juventus - Napoli : la sfida tra Allegri e Mazzarri all'Allianz Stadium di Torino, arbitro Orsato da Schio. Gli azzurri sono in cerca di riscatto. Per launa grande occasione per Vlahovic e ...

LIVE Juve-Napoli 1-0: cross di Cambiaso e colpo di testa vincente di Gatti La Gazzetta dello Sport

Diretta Juve-Napoli 1-0: ora LIVE la partita di oggi Corriere dello Sport

LIVE TJ - JUVENTUS-NAPOLI 0-0 - Palo clamoroso di Vlahovic!

48' - PALO CLAMOROSO DELLA JUVENTUS! Locatelli lancia la ripartenza della Juventus, McKennie serve Vlahovic che colpisce in pieno il palo. Il pallone torna in campo, ma c'è fuorigioco. 47' - Politano ...

LIVE TJ - JUVENTUS-NAPOLI 0-0 - Si riparte, bianconeri in possesso di palla

18' - OCCASIONE COLOSSALE PER LA JUVENTUS! Pallone clamoroso di Chiesa per Vlahovic che si fa rimpallare il tiro da Juan Jesus, poi sulla ribattuta pallone a McKennie che intanto è finito in ...