LIVE Juve-Napoli 0-0 | occasione per Vlahovic!

Altre News in Rete:

'Mi dispiace tanto': Guardiola lo regala alla Juve

'Mi dispiace tanto', il tecnico catalano in conferenza stampa ha rincarato la dose: un segnale in vista del mercato di gennaio In Inghilterra si parla di Manchester City in crisi. Pep Guardiola e i ...

LIVE Juve-Napoli 0-0: Cambiaso si incunea in area e conclude di poco fuori La Gazzetta dello Sport

Diretta Juve-Napoli: ora LIVE la partita di oggi Corriere dello Sport

LIVE - Juventus-Napoli, prepartita: le squadre fanno il loro ingresso sul terreno di gioco

20.43 - Le squadre fanno il loro ingresso sul terreno di gioco. 20.35 - Squadre negli spogliatoi, pochi minuti ed entreranno in campo per l'inizio del match. 20.30 - Il difensore della Juventus Danilo ...

Juventus-Napoli, il risultato in diretta LIVE

Piotr Zielinski e Wojciech Szczesny sono due dei tre giocatori polacchi con più presenze in Serie A nell’era dei tre punti a vittoria (insieme a Lukasz Skorupski, 262): il centrocampista del Napoli è ...