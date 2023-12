LIVE Biathlon | Sprint Hochfilzen 2023 in DIRETTA | si parte alle 11 30 | azzurri che sognano il colpaccio

Leggi su oasport

(Di venerdì 8 dicembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA 7.5 KMFEMMINILE DI14.25 11:20 Glivogliono confermare la grande forma sugli sci e la buona prova di squadra messa in scena in Svezia. L’exploit è dietro l’angolo, e con una gara perfetta in piazzola in uno dei poligoni più complessi dell’intera stagione può regalare una prestazione indimenticabile. 11:18 Per quanto riguarda laodierna c’è da fare attenzione ai tedeschi Roman Rees (33) e Benedikt Doll (29), agli svedesi Sebastian Samuelsson (n.28, il più performante fino ad ora nel fondo) e Martin Ponsiluoma (45); ai francesi Emilien Jacquelin (62) e Quentin Fillon Maillet (42); ai norvegesi Tarjei Boe (49), Christiansen (39), Soerum ...