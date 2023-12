LIVE Biathlon | Sprint Hochfilzen 2023 in DIRETTA | norvegesi scatenati sugli sci | ottima gara di Giacomel 9 10 per Bionaz

Leggi su oasport

(Di venerdì 8 dicembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA 7.5 KMFEMMINILE DIDALLE 14.25 12:09 Doppio errore in piedi per Fillon Maillet. All’arrivo Perrot si colloca in quarta posizione con un solo errore. E’ lui il miglior francese fino ad adesso. 12:08 Un errore per Zeni nella prima serie, l’azzurro è staccato di 58? dalla testa. 12:07 Sbaglia Christiansen! 4/5 per il norvegese, che dopo due poligoni è comunque in lotta per la vittoria con 5? da recuperare su Samuelsson. 12:07 Zero in piedi per Hofer (1), che dopo 2 poligoni ha 6? di vantaggio sua parità di errori. Grande prestazione di squadra per gli italiani. 12:06 Arriva Christiansen al poligono in piedi, il norvegese entra con 25? di margine su Samuelsson e con lo zero ...