LIVE Biathlon | Sprint Hochfilzen 2023 in DIRETTA | Giacomel sogna in grande con lo zero! Un errore per Bionaz | sono tornati i norvegesi dominanti sugli sci

12:03 All'arrivo è dietro di 13? rispetto a Dale. I indemoniatisci, mentre per i ragazzi italiani un leggero passo indietro rispetto a Oestersund. 12:03 RIENTRA IN GARA SAMUELSSON! Lo svedese con lo zero in piedi dopo due poligoni ha 72 di margine su. 12:02 è in lotta virtuale con Dale e Doll nell'ultimo giro, batterne almeno uno potrebbe voler dire podio. La gara però è ancora lunga, con tutti i big francesi che devono ancora entrare in gara. 12:01 Un sull'ultimo bersaglio nella serie a terra per Hofer, ...