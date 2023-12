LIVE Biathlon | Sprint Hochfilzen 2023 in DIRETTA | Giacomel per l’acuto | Bionaz per la conferma

Leggi su oasport

(Di venerdì 8 dicembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amiche ed amici e benvenute/ii alladellamaschile, sulla distanza dei 10 km, in programma a(Austria), sede della seconda tappa di Coppa del Mondo-2024 di. Il dato eclatante sono le zero vittorie di Johannes Boe e una squadra tedesca sugli scudi. Settimana di conferme in casa Italia, con i due gioielli del 2000 che vogliono l’exploit in una località molto gradita. Nelladi Oestersund di settimana scorsa ad imporsi fu a sorpresa il tedesco Philipp Nawrath, che con una prova perfetta al poligono e sfruttando dei materiali pazzeschi ha asfaltato la concorrenza. Il teutonico sarà pettorale rosso, ma bisognerà vedere se cambiando ...