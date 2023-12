LIVE Biathlon | Sprint femminile Hochfilzen 2023 in DIRETTA | Vittozzi trova lo zero a terra | in difficoltà Wierer

Leggi su oasport

(Di venerdì 8 dicembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14:42 Poligono pulito in piedi per Braisaz! La francese con il 9/10 e un passo sugli sci da prima della classe si candida per le posizioni di vertice. 14:41 Doppio errore in piedi per la svedese Brorsson che butta via una grande occasione sprecando una grandissima gara. 14:41di Tandrevold ache è la nuova leader dopo la prima serie con un vantaggio di 2.4? su Brorsson. 14:40 Nel secondo giro alza il ritmo, che ai 3.6km guadagna 3? portando il suo distacco a 6?. 14:39 Non sbaglia più Jeanmonnot! La transalpina si inserisce davanti acon un ritardo di 4.8? dalla svedese. 14:38 Arriva al poligono con il terzo tempo Jaenmonnot, pettorale rosso. 14:38 Resiste il miglior tempo di Braisaz al km 1.2. Seconda posizione a 1? ...