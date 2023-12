LIVE Biathlon | Sprint femminile Hochfilzen 2023 in DIRETTA | Vittozzi ci riprova | Wierer testa la condizione dalle 14 25

Leggi su oasport

(Di venerdì 8 dicembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA 10 KKMMASCHILE DI11.30 Buongiorno amiche ed amici e benvenute/i alladella, sulla distanza dei 7.5 km, in programma a(Austria), valida per la seconda tappa di Coppa del Mondo-2024 di. Geografia del circuitoda riscrivere dopo una prima tappa ricca di sorprese e nomi nuovi con le big che hanno sbagliato tanto al poligono. Oggi è il momento della, attesa la crescita didelle due stelle azzurre. Franziska Preuss esce dalla prima ...