L’invasione di Gaza è etica e razionale?

Leggi su corriere

(Di venerdì 8 dicembre 2023) La domanda che si pone l’editorialista del New York Times, Nicholas Kristof, due volte premio Pulitzer, è se ne valeva la pena: se l’offensiva ha reso o no Israele più sicuro. Sul piano, gli obiettivi non sembrano realizzabili. Sul piano etico, la questione è ancora più grave