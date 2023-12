L’Incredibile Hulk | Mark Ruffalo vuole uno standalone | “Sarebbe figo”

Leggi su cinemaserietv

(Di venerdì 8 dicembre 2023)ha rivelato di avere diverse idee davvero originali a proposito di unosul suo Incredibile, che ha interpretato nell’arco del Marvel Cinematic Universe. L’attore si è reso protagonista di queste dichiarazione nel corso di un’intervista con ComicBook e ha detto che gli è stato palesemente chiesto di non commentare il futuro died eventuali. Come riportato da CBR,ha rivelato: “Penso che i futuri piani siano davvero buoni. E io ho puntato tutto su questi piani futuri!”. Edward Norton è stato il primo attore a interpretare Bruce Banner/nel Marvel Cinematic Universe, apparendo nel 2008 in. Inizialmente, l’attore avrebbe ...