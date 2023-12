Libere e magistrate | un’altra storia di diseguaglianza di genere

Leggi su dilei

(Di venerdì 8 dicembre 2023) Unaintrisa di stereotipi e di intrinseca violenza di, che pur avendo un “lieto fine” ci impone di riflettere sulla posizione delfemminile nellae oggi: l’accesso delle donne alla magistratura in Italia è un capitolo particolarmente tortuoso, che parte da una legge tragicamente intransigente e si conclude con quella che è stata certamente una vittoria, ma che conserva ancora oggi un retrogusto amaro. Fino ai primi anni Sessanta le donne non potevano essere. Come riporta il libro di Eliana Di Caro,Finalmente, era diffusa l’opinione che ilfemminile fosse troppo impreciso e sentimentale: a rendere chiara la posizione dei tempi sull’argomento è una frase da brividi del presidente onorario della Corte di Cassazione ...