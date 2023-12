L’ex Bce Bini Smaghi | «Meglio non firmare il Patto di Stabilità prima delle elezioni»

Leggi su open.online

(Di venerdì 8 dicembre 2023) «Se non si riesce a trovare un accordo dopo un anno di negoziato, quella base non è la migliore. Sicuramente non per l’Italia». Lorenzo, ex componente italiano del board della Banca Centrale Europea e presidente di Société Générale, è molto netto suldie Crescita. E sostiene che siarinviare il voto a dopo leeuropee. Perché i mercati non temono lo stallo. E perché conta di più semmai cosa deciderà la Bce ad aprile sui tassi d’interesse. Poi critica anche il merito dell’accordo sul tavolo: «Sarebbe statocercare di migliorare le regole piuttosto che cambiare totalmente l’impostazione. Si è ancora in tempo per tornare indietro. Puntare tutto sul debito e sul rafforzamento del ruolo della Commissione è delicato», dice ...