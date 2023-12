L’Europeo in vasca corta delle prime volte | l’Estonia | l’Irlanda | la Bosnia e Jasmine Nocentini

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 8 dicembre 2023) Poiché il nuoto, a differenza per esempio dell’atletica, è uno sport relativamente “giovane” (si corre da sempre; si nuota, perlomeno agonisticamente, da un secolo e mezzo circa), il fenomeno della globalizzazione è comparso soprattutto negli ultimi anni. La storica contrapposizione tra Stati Uniti d’America e Australia resiste, anzi, è più viva che mai, ma se un tempo assistevamo solamente a sparute intromissioni di singoli campioni da altri paesi, oggi si sono affermati solidi movimenti in intere nazioni (l’Italia, la Francia, la Gran Bretagna, la Cina, il Canada) e sempre più stati compaiono per la prima volta nei medaglierigrandi manifestazioni internazionali. Gli Europei indi questa settimana, a Otopeni, in Romania, non fanno eccezione. Mercoledì Eneli Jefimova ha vinto la prima medaglia d’oro per ...