Le mani della Cina e non solo sulla pesca mondiale | chi è sempre più affamato di pesce

(Di venerdì 8 dicembre 2023) Le Nazioni Unite hanno classificato oltre il 90% dei principali stock ittici marini del mondo come “pienamente sfruttati”, “sovrasfruttati” o “significativamente impoveriti”. Considerando che ilè la fonte primaria di proteine per miliardi di persone, e che il numero di “stock eccessivamente sfruttati” è triplicato negli ultimi 50 anni, la prospettiva di dover fare a meno di un simile alimento a causa di saccheggi e, più in generale, di un progressivo suo esaurimento, non è affatto rosea. InsideOver.