Le etichette del vino rimangono uguali per ora | la proroga di Lollobrigida e il problema di quelle da esportazione

(Di venerdì 8 dicembre 2023) Il ministro dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare, Francesco, ha firmato il decreto che posticipa l’applicazione della norma europea sul cambio di etichettatura del. Così facendo, permette di utilizzare ed esaurire legià presenti nei magazzini. «Lestampate e già utilizzate sui vini imbottigliati e sulle bottiglie immesse sul mercato non devono essere distrutte, né i vini imbottigliati devono essere rietichettati in quanto tutti i vini prodotti prima dell’8 dicembre sono esentati dalle nuove regole di etichettatura», spiega Olof Gil, portavoce per l’agricoltura della Commissione europea, in merito alle linee guida sull’etichettatura nutrizionale dei vini. La nuova norma dell’Ue – che entra in vigore l’8 dicembre – prevedeva l’inserimento sull’etichetta della parola ...