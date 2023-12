Le body-cam sbarcano in Serie A | oggi il debutto ufficiale durante il riscaldamento di Juventus-Napoli

Leggi su open.online

(Di venerdì 8 dicembre 2023) Ci sarà un’angolatura inedita d’ora in avanti a raccontare le partite delleA. Nel pre-partita della sfida ditra, alcuni giocatori indosseranno per la prima volta delle «cam», ossia delle telecamere installate sulla pettorina di allenamento. L’obiettivo è di rendere ancora più immersiva l’esperienza degli spettatori, quasi a voler trasmettere la sensazione di poter scendere in campo insieme ai propri beniamini. La novità che verrà introdottaè frutto di una collaborazione traA, DAZN e la. Le immagini esclusive dellecam, brevettate da Mindfly, saranno trasmesse in esclusiva da DAZN. È ancora presto per poter sperimentare i nuovi strumentii novanta ...