Lazio | i convocati per Verona | out Patric | reintegrato Vecino

(Di venerdì 8 dicembre 2023)fuori per infortunio ein rosa. Questo quanto emerge dalla lista deidellaper la trasferta di,...

Altre News in Rete:

Verona - Lazio, i convocati di Sarri: la scelta su Vecino

I tre calciatori fanno parte dell'elenco deidel tecnico biancoceleste. Presente anche Vecino , che dopo l'esclusione contro il Genoa in Coppa Italia, torna tra i disponibili. Restano ...

Verona - Lazio, i convocati di Sarri: la decisione su Vecino La Lazio Siamo Noi

Convocati Verona Lazio, le scelte di Sarri per il match Lazio News 24

Lazio, Vecino torna tra i convocati: chiarimento con Sarri e staff tecnico

La Lazio, in vista della partita col Genoa, aveva comunicato ufficialmente l'assenza di Vecino per motivi disciplinari. Nelle ore successive era arrivata anche la risposta del centrocampista: " Per ...

Lazio, Vecino tra i convocati. I tifosi: "Matias e altri dieci"

Pace fatta, caso rientrato. Matias Vecino torna a disposizione e nella lista dei convocati di Sarri per il match di sabato contro il Verona. Ma quale è stata la reazione dei tifosi