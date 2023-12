Latina | ‘Scenda dall’autobus’ | all’invito del conducente il passeggero reagisce colpendolo con un pugno

(Di venerdì 8 dicembre 2023) L’autista di autobus di linea è stato aggredito, nella mattina di ieri 7 dicembre, con unda un. Ad accorrere sono stati gli agenti della Polizia di Stato – Questura diallertati da una segnalazione pervenuta al Numero unico per le emergenze, il 112 da alcuni passanti che avevano assistito ai fatti. La Polizia ha ricostruito i fatti Una volta sul posto gli agenti hanno immediatamente avviato le indagini, a seguito delle quali è stato accertato che un, infastidito drivoltogli daldi scendere dal veicolo in quanto a fine corsa, lo aveva aggredito con un. La vittima soccorsa da un’ambulanza La vittima, che presentava segni e graffi sul volto, è stata soccorsa da un’autoambulanza, mentre l’autore della violenta ...

