Latina | riprende il servizio straordinario di pulizia marciapiedi

(Di venerdì 8 dicembre 2023), 8 dicembre 2023 – “Da lunedì, finalmente, prenderà il via ildi diserbo meccanico, spazzamento meccanizzato e lavaggio dei. Le attività si ripeteranno quattro volte a settimana in un’area, quella del centro storico, che interessa circa 30mila abitanti”. Queste le parole del Sindaco diMatilde Celentano nell’annunciare le novità. “Si tratta del primo atto concreto – continua la prima cittadina – in seguito all’insediamento del nuovo consiglio di amministrazione di Abc. Ilche abbiamo fortemente voluto durerà tre mesi: inizierà l’11 dicembre e terminerà nel mese di marzo. In una zona alla volta sarà collocata apposita segnaletica, concordata con la Polizia Locale, che prevederà divieti di sosta ...