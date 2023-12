Latina | “Io non scendo” | passeggero prende a pugni l’autista del bus e si dà alla fuga

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 8 dicembre 2023), 8 dicembre 2023 – La Polizia di Stato – Questura dinel corso della mattinata di ieri, giovedì 7 dicembre 2023, è intervenuta presso la stazione delle Autolinee a seguito di una segnalazione pervenuta al Numero Unico per le Emergenze 112 relativa ad una aggressione subita da un autista. Sul posto è stato accertato che un, infastidito dall’invito rivoltogli dal conducente a scendere dal veicolo in quanto a fine corsa, lo aveva aggredito con un pugno. La persona aggredita, che presentava segni e graffi sul volto, è stata soccorsa da un’autoambulanza, mentre l’autore della violenta reazione si era allontanato ma grazie alle indicazioni fornite da alcuni testimoni, è stato rintracciato poco distante.luce degli elementi descritti l’uomo è stato denunciato per i reati di violenza e lesioni a ...