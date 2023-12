L’Atalanta cerca nuova linfa in attacco | ora servono i gol di Muriel e De Ketelaere

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 8 dicembre 2023) Il 3-0 di Torino contro il Toro ha certificato uno dei momenti più complessi della gestione di Gian Piero Gasperini da tecnico del. La Dea, infatti, al netto del bel percorso in Europa League, sta faticando enormemente a ripetersi ad alte frequenze anche sul palcoscenico della Serie A. I nerazzurri occupano l’ottavo posto in classifica – a braccetto con la Lazio – e nonostante il gap dall’Europa che conta sia ancora piuttosto contenuto, con soli 4 punti di ritardo rispetto al quarto posto, il ruolino di marcia inscenato nell’ultimo periodo non può che generare evidenti preoccupazioni in casa atalantina. A fotografare una situazione abbastanza impietosa ci sono i numeri:ha vinto soltanto una delle ultime sei partite giocate, ovvero quella contro lo Sturm Graz in Europa League, dando vita ad un mese di novembre decisamente da ...