Lascia il Napoli per la Juventus | “Lo convincono due amici bianconeri”

Leggi su spazionapoli

(Di venerdì 8 dicembre 2023) Questa sera si disputerà, ma il match è pronto a ripetersi anche in ottica mercato. Ipuntano un azzurro, e due giocatori sarebbero pronti a convincerlo a trasferirsi a Torino. Sale l’attesa per il big match trache si disputerà questa sera all’Allianz Stadium, e che darà il via alla 15ª giornata di Serie A. La posta in palio è alta, visto che si affrontano due squadre delle zone alte della classifica. Isono pronti a fare un nuovo dispetto alanche sul mercato, visto che ormai l’interesse per un azzurro è concreto. Zielinski seguito dalla: Szczesny e Milik provano a convincerlo Mentre l’attesa è tutta incentrata sul match tradi ...