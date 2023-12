(Di venerdì 8 dicembre 2023) Ilha annunciato un evento storico: laGiornaledei, che si terrà ail 25 e 26. L'iniziativa, patrocinata dal dicastero per la Cultura e l'educazione, rappresenta un momento significativo per riflettere sul futuro deiin tutto il mondo. L'articolo .

Altre News in Rete:

La confessione di Girkin dal carcere: "Temo che mi facciano fare la fine di Prigozhin"

ìE così, paradosso, nell'anno in cui a'Aja Girkin veniva condannato all'ergastolo in contumacia come responsabile dello schiantoBoeing 777 sul Donbas nel 2014 (218 morti), è stato arrestato a ...

L’annuncio del Papa: “Il 25 e il 26 maggio a Roma la prima giornata mondiale dei bambini” Orizzonte Scuola