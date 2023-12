L’Ambrogino d’oro a Giulia Tramontano | lo ritirano i genitori Il messaggio della sorella

(Di venerdì 8 dicembre 2023), uccisa a soli 29 anni mentre era incinta di sette mesi, è stata postuma destinataria delalla Memoria. Un riconoscimento che, secondo il sindaco Giuseppe Sala, diventa un monito universale per combattere la violenza e gli abusi contro le donne, impegnandosi nella prevenzione e nel sostegno alle vittime.L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Altre News in Rete:

Ambrogini, presidio tende: 'Chiedevamo una casa ci avete dato un pezzo di carta' - Milano Post

Per quello che ha fatto in questi dieci anni, spiegano gli organizzatori della protesta, "lo Spazio di Mutuo Soccorso merita non solo, ma'Ambrogione". Olga Molinari

Ambrogini: alla Statale la Grande Medaglia d'Oro del Comune di Milano La Statale News