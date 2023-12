L' albero di Natale? Meglio se vero e certificato

Leggi su agi

(Di venerdì 8 dicembre 2023) AGI - In occasione di ognisi ripresenta la questione su qualescegliere. Confagricoltura invita a comprare un abete, l'unico capace di creare nelle case un'atmosfera sana e che profuma di festa; si fa così una scelta sostenibile per l'ambiente, la salute e per il comparto florovivaistico nazionale. “Gli abeti - afferma Luca De Michelis, presidente della Federazione florovivaistica di Confagricoltura - provengono da coltivazioni specializzate o da cime derivanti da potature o sfoltimenti, indispensabili per la salute dei boschi. Ma non solo: riducono l'impatto ambientale e non sprecano risorse. Molti alberi ‘finti' sono fabbricati con materie plastiche di dubbia provenienza, possono rilasciare particelle nocive negli ambienti chiusi, compromettendo la salubrità dell'aria nelle nostre case”. In Europa, per ...