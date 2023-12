Ladri in azione sulla Magliana | rubati 760 kg di rame dall’ex centro Alitalia

(Di venerdì 8 dicembre 2023) Roma, 8 dicembre 2023 – I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma hanno arrestato 5 cittadini nomadi di età compresa tra i 18 e i 55 anni, tutti domiciliati presso il campo di via Candoni, gravemente indiziati del reato di furto aggravato in concorso. Lo scorso pomeriggio, i Carabinieri sono intervenuti presso l’ex struttura “Direzionale”, attualmente sottoposta ad amministrstraordinaria, poiché avevano notato movimenti e rumori sospetti provenire dall’interno della struttura. Nel corso di una ispezione hanno sorpreso all’interno gli indagati che stavano asportando cavi, placche, staffe e altro materiale costituito da, per un peso complessivo di circa 760 kg. Quanto rinvenuto dai Carabinieri è stato sequestrato e affidato ai responsabili della struttura che hanno anche presentato regolare ...

